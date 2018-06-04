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Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor

KASTAMONU’da son günlerde sıkça görülen yılanlara bir yenisi daha eklendi. İtfaiye ekipleri, üniversite kampüsü içindeki rögar kapağında görülen bir yılanı yakalamaya çalıştı. Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir rögar...

Kastamonu'da sıkça görülen yılanlar korkutuyor
KASTAMONU’da son günlerde sıkça görülen yılanlara bir yenisi daha eklendi. İtfaiye ekipleri, üniversite kampüsü içindeki rögar kapağında görülen bir yılanı yakalamaya çalıştı.
Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki bir rögar kapağında yılanı gören öğrenciler, durumu Kastamonu Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılan yılan tekrar rögara düştü. Kastamonu kent merkezi ve ilçelerinde son günlerde sıkça yılan görmeye başlayan yılanlar vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlardan bazıları 17 Ağustos 1999 depremi öncesinde de bölgede sıkça yılanlara rastlandığını söyledi.
'NEDENİ EKOLOJİK DENGENİN BOZULMASI'
Kastamonu'da veterinerlik yapan Veteriner İhsan Özbay, kentte son günlerde sıkça yılan görülmesinin nedeninin ekolojik dengenin bozulması ve yağışların bölgede sıkça yaşanmasına bağladı.

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