Kastamonu'da biri şehit ailesine ait olmak üzere 4 ev yandı

Gürkan YILMAZ / KASTAMONU,() - KASTAMONU'da gece yarısı çıkan yangında biri şu anda kullanılmayan şehit polisin ailesine ait olmak üzere 4 ev ve bir odunluk yandı.

Yangın, saat 23.45 sıralarında Hisarardı Mahallesi Kerpiçli Sokak üzerinde meydana geldi. Hakkı Köse'ye ait evin bacasından çıktığı iddia edilen ve kısa sürede büyüyen yangında Köse'ye ait ev ile 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak Şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca'nın doğduğu ev tamamen yandı. Şehit Polis Karakoca'nın doğduğu evde kimsenin oturmadığı öğrenildi. Yangında bitişikteki 2 evin kısmen, bir odunluğun da tamamen yandığı öğrenildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangına Kastamonu Belediyesi ve ilçe belediyelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmalarının ve incelemelerinin sürdüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

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