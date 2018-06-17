Kastamonu'da 6 kişinin öldüğü kazadan önceki son fotoğraf (2)

ÖLEN 6 KİŞİ SON YOLCULUĞA UĞURLANDI

Kastamonu'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden Enver Binen, eşi Kadriye, kızları Sibel ve Serenay ile komşuları Kezban Ergin ve kızı Müzeyyen için Daday ilçesi Merkez Cami'nde ikindide tören düzenlendi. Burada ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 6 kişinin cenazesi, Selalmaz köyüne götürülerek, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bu arada, ölen Kadiye Binen, kızları Sibel ve Serenay Binen, Kezban Ergin ve kızı Müzeyyen Ergin'in kazanın olduğu gün bir mekanda beraber otururken çekindikleri fotoğraf ortaya çıktı.

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