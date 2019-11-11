Isparta'nın Eğirdir ilçesi sınırlarında bulunan kasnak meşesi ormanı, 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Eğirdir ilçesinde bulunan kasnak meşesinin yetiştiği doğal sit alanı bölgesi, 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescil ve ilan edildi. Kararda, Isparta ili Eğirdir ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kasnak Meşesi Yetiştiği Bölge Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir denildi.

Kasnak meşesi doğal olarak sadece Eğirdir ilçesine bağlı Yukarı Gökdere köyü sınırları içinde yetişiyor. 1987 yılında Tabiat Koruma Alanı ilan edilen Yukarı Gökdere köyü sınırları içindeki ormanda, boyu 30 metreyi aşan, 1.6 metreye ulaşan çaplarıyla 650 yıllık kasnak meşeleri bulunuyor. Küçük grup ve kümeler halinde bulunan kasnak meşesi, toprağın derin olduğu ve çukur alanlarda en iyi gelişmeyi gösteriyor. Düzgün gövdesiyle kaplamacılıkta ve parkecilikte kullanılan ağaç, daha önce ağaç fıçı ve esnek malzeme yapımında kullanılması nedeniyle yöre halkı tarafından 'kasnak meşesi' ismiyle anıldı.

218 bitki türü tespit edilen koruma alanı içerisinde kasnak meşesinin yanı sıra saçlı meşesi, Makedonya meşesi, mazı meşesi, Lübnan sediri, karaçam, kızılçam, Toros köknarı, kakar ardıcı, boylu ardıcı, çınar yapraklı akçaağaç, akçaağaç, çiçekli dişbudak, sivri meyveli dişbudak gibi ağaçlar ile tilki, porsuk, sansar, kurt, yaban domuzu ve sincap gibi yaban hayvanları da yer alıyor.

TABLO GİBİ SONBAHAR MANZARASI

Isparta'ya 69, Eğirdir'e 32 kilometre uzaklıktaki 1300 hektarlık Kasnak Meşesi Ormanı, rengarenk görünümüyle tabloyu andırıyor. Kasnak Meşesi Ormanı, hüznün en yoğun hissedildiği sonbahar mevsimini de yoğun şekilde hissettiriyor. Özellikle hafta sonları bu güzelliği yaşamak için bölgeye gelen ziyaretçilerin bu güzellik karşısındaki yorumları ise dikkat çekiyor.

Liderliğini dağcı profesyonel rehber Cuma Gök'ün yaptığı Börtü Böcek Doğa Yürüyüş Dostları'ndan bir ziyaretçi, Kasnak Meşesi Ormanı, 'Kasımda Aşk Başkadır'ın bir diğer adıdır derken, bir başka ziyaretçi ise İnanılmaz renkler arasında büyülü ve keyifli bir gün geçiriyoruz dedi. Cuma Gök ise doğa dostlarıyla birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikte, doğa yürüyüşü yaptıkları, sonbaharın renklerini fotoğrafladıklarını ve bölgede kısa süreli kamp yapmanın keyfini yaşadığını söyledi.