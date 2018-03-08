Kasksız motosiklet sürücüsü kazada ağır yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yol kenarına bırakılan traktör römorkuna çarpan ehliyetsiz ve kasksız motosiklet sürücüsü Ali H. (17), ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Atça Mahallesi Merkez Parkı yakınlarında meydana geldi. Ehliyetsiz ve kasksız sürücü Ali H.'nin kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarında bulunan traktör römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yola savruldu. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Mahalleye gelen sağlık ekipleri, yaralı genci ambulansla, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıp tedaviye aldı. Sürücü Ali H.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.