Kaskı hayatını kurtardı

İZMİR'in Tire ilçesinde, dönüş için manevra yapan beton mikserine çarpan motosikletin sürücüsü 37 yaşındaki İbrahim Kulalı, kaskı sayesinde hafif yaralandı.Kaza, Tire-Torbalı Karayolu Bekleme Mevkisi'nde, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. 'U' dönüşü yapmak isteyen Hasan Özdoğan'ın kullandığı 35 AU 9830 plakalı beton mikserine, İbrahim Kulalı'nın yönetimindeki 45 AVB 85 plakalı motosiklet çarptı. Kaskı sayesinde kazayı hafif yaralı olarak atlatan motosiklet sürücüsü Kulalı, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.FOTOĞRAF