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Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin...
GENEL 14.12.2019, 15:02
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle bazı seraların naylon örtüleri zarar gördü, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı.
Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.
Kaş'ta dolu ve sağanak Kınık ve Ova mahallelerinde zarara yol açtı. Bazı seraların üzerinin kapatıldığı naylon örtüler yırtılırken, bazı seralarda ise su baskınları yaşandı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, zarar gören seraları gezerek, üreticilerle görüştü. Belediyeye ait iş makineleri de seralardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı. Bölgedeki zararın boyutuyla ilgili tespit çalışmaları başlatıldı.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ani ve şiddetli yağış nedeniyle Ova Mahallesi yakınlarındaki gölün su seviyesinin yükseldiğini ve taşkına neden olduğunu, bu nedenle de bazı seraların zarar gördüğünü söyledi.
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