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Kaş'ta dolu ve sağanak, seralarda zarara yol açtı (2)
35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
GENEL 14.12.2019, 16:08
35 DEKAR ZARAR GÖRDÜ
Antalya'nın Kaş ilçesinde dolu ve sağanak nedeniyle zarar gören sera alanlarında hasar tespit çalışmaları sürüyor. İlk tespitlere göre 35 dekar alanın zarar gördüğü belirtildi.
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