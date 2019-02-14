Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
FETÖ'nün önemli ismi Muğla'da yakalandı
MHK toptan istifa etti!
MHK toptan istifa etti!
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler yasta
Ozan Arif hayatını kaybetti... Ülkücüler...

Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, mahalle yolları kapandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki bazı mahalle ve yerleşim birimlerine ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor. Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde...

Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, mahalle yolları kapandı
ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki bazı mahalle ve yerleşim birimlerine ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.
Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı yaklaşık 4 saat sürdü. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer yarım metreden başlayıp 2 metreyi buldu. Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, Cemre, Çukurbağ, Sinekçi, Beldibi, Yuvacık, Çavdır ve Akörü mahallelerine bağlı Semsi ve Çimbir mevkilerini ana yola bağlayan mahalle yolları ulaşıma kapandı.
Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Adı geçen bölgelerde ulaşımda geçen günlerdeki gibi olmasa bile, az da olsa sıkıntılar var. Bir kepçe ve Kaş'tan gönderdiğimiz bir greyderle yolları açma çalışmasına başladık. Kısa sürede sorun giderilecek. Ana yollarda sorun yok. Ancak bu gece yine kar yağışı bekleniyor. Bu yıl yakın yıllarda görmediğimiz kadar, Gömbe Yaylası ve çevresine kar yağdı. Bu bereket, bolluğun işareti. Geçen yıllarda yaşanan su sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328