Kaş'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, mahalle yolları kapandı

ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası gece etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Bölgedeki bazı mahalle ve yerleşim birimlerine ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Kaş'a bağlı Gömbe Yaylası ve çevresinde saat 01.00 sıralarında başlayan kar yağışı yaklaşık 4 saat sürdü. Yağış sonrası bölgede kar kalınlığı 15 santime ulaştı. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı yer yer yarım metreden başlayıp 2 metreyi buldu. Bölge beyaz örtüyle kaplanırken, Cemre, Çukurbağ, Sinekçi, Beldibi, Yuvacık, Çavdır ve Akörü mahallelerine bağlı Semsi ve Çimbir mevkilerini ana yola bağlayan mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Adı geçen bölgelerde ulaşımda geçen günlerdeki gibi olmasa bile, az da olsa sıkıntılar var. Bir kepçe ve Kaş'tan gönderdiğimiz bir greyderle yolları açma çalışmasına başladık. Kısa sürede sorun giderilecek. Ana yollarda sorun yok. Ancak bu gece yine kar yağışı bekleniyor. Bu yıl yakın yıllarda görmediğimiz kadar, Gömbe Yaylası ve çevresine kar yağdı. Bu bereket, bolluğun işareti. Geçen yıllarda yaşanan su sıkıntısı yaşanmayacak" dedi.



FOTOĞRAFLI