Kas hastası yazara kuru fasulye- pilav günü ile destek

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı'nca kas erimesi hastası yazar Duriye Aksu'nun (33) çıkardığı şiir kitabına destek için kuru fasulye- pilav günü etkinliği düzenlendi.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Marmaris Şubesi tarafından 'Engelliler Haftası' kapsamında restoranda geleneksel kuru fasulye- pilav günü düzenledi. Kas erimesi hastası yazar Duriye Aksu'nun çıkardığı şiir kitabına destek için yapılan etkinliğe Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD), Turunç Kadın Platformu ve İYİ Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile vakfın 100 gönüllü üyesi destek verdi. İkram edilen kuru fasulye ve pilavdan yiyen davetlilere, İYİ Parti İlçe Kadın Kolları üyeleri 100 gül dağıttı. Etkinlikte, Aksu'nun 'Bitmeyen Umutlar' adlı şiir kitabının satışı yapıldı. Kısa sürede yaklaşık 100 kitap, tanesi 10 liradan satıldı. Yerel sanatçının orkestra eşliğinde şarkılar söylediği etkinlikte davetliler, pistte oynadı.

Türkiye Güçsüzler ve Kimsesizler Yardım Vakfı Marmaris Şubesi Başkanı Yasemin Tümer, "Bu yıl 15'inci kuru fasulye ve pilav gününü düzenledik. Engelliler Haftası kapsamında düzenlediğimizin etkinliğimizde Muğla'da yaşayan kas erimesi hastası Duriye Aksu kendi yazdığı şiirlerini kitap haline getirmiş kendisine destek vermek için bir aradayız. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.

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