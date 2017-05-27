Kas hastası engelli Umay'ın mezuniyet sevinci

KAYSERİ’de merkez Kocasinan Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi kas hastası (serebral palsi) 18 yaşındaki Umay Ülkü Murat, mezuniyet sevinci yaşadı.Geçen 4 yıl boyunca okula annesi Çiğdem Murat ile gidip gelen okulun 12-C Muhasebe Bölümü öğrencisi Umay Ülkü, arkadaşları ile birlikte kep ve cübbe giydi. Okulda düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını almaya çağrılan ilk öğrenci olan Umay Ülkü, sahneye annesi ile çıktı. Okul Müdürü Osman Tuncer ve öğretmenlerine plaket veren engelli öğrenci, “Hocam beni her zaman desteklediniz. Size çok teşekkür ederim hayatınız boyunca hep mutlu olun inşallah” dedi. Okul Müdürü Tuncer ise, “23 yıllık eğitimcilik hayatımda Milli Eğitim Bakanı'ndan, kaymakamlardan, müdürlerden ve öğrencilerden ödül aldım. Ancak en anlamlı ödülüm, Umay Ülkü’nün verdiği bu plaket oldu. Öğrencimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Diplomasını aldıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte kep fırlatan Umay Ülkü, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, “Herkese çok çok teşekkür ederim” dedi. Anne Çiğdem Murat ise kızının mezun olmasının kendilerini çok sevindirdiğini kaydederek, “Dört yıldır okula kızımla birlikte gidip geldik. Artık, adeta birlikte mezun olduk. Çok mutluyum ve gururluyum” diye konuştu. Arkadaşları da Umay Ülkü’yü kutladı.

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