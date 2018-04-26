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Kas gücüyle yapılan doğal tatlı pişmaniye

KAYSERİ yöresel ürünler fuarında ustaların uzun bir emek ve kas gücüyle hazırladığı pişmaniyelerde doğal ürünler kullanılıyor. Kayseri'de yöresel ürünler fuarında günde 4 kez büyük sinide pişmaniye hazırlayan ustalar, ürünlerinde...

Kas gücüyle yapılan doğal tatlı pişmaniye
KAYSERİ yöresel ürünler fuarında ustaların uzun bir emek ve kas gücüyle hazırladığı pişmaniyelerde doğal ürünler kullanılıyor.
Kayseri'de yöresel ürünler fuarında günde 4 kez büyük sinide pişmaniye hazırlayan ustalar, ürünlerinde hiçbir katkı maddesi olmadığını söyledi. İzmitli 40 yıllık pişmaniye ustası Sedat Akıncı (55), "Ülkemizin geleneksel bu tatlısında yaşlısından gencine, çocuğuna kadar hiç kimseyle zarar verecek bir madde yok. Pancar şekerinden, ülkemizin bugdayından hijyen şekilde hazırlayıp, kas gücüyle tel tel haline getiriyoruz. İstege bağlı içine kakaoda katılıyoruz. Dediğim gibi içinde zararlı hiçbir şey yok. Sıcakta soğukta yenebilir. İçinde ne boya, ne renklendirici, ne kıvam artırıcı, ne de mısır şurubu yok. Tamamen sıhhi. Onun için yerli ve milli tatlımız diyoruz. Şeffaf şekilde  vatandaşın gözü önünde yaptığımız pişmaniyenin hazırlanması, hava şartlarına göre yarım saatle  45 dakikayı buluyor'' dedi.
Yapımını vatandaşların meraklı gözlerle izleyip, cep telefonlarıyla görüntülediği pişmaniyenin topu 5 TL, 3 adedi ise 10 TL'den satılıyor.

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