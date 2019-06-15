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Kartonpiyer ustası, mesleğini geliştirmek için sanat tarihi okudu

ANTALYA'da kartonpiyer işiyle uğraşan Musa Hitay (46), mesleğini geliştirmek için okuduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Antalya'da kartonpiyer, alçı dekorasyon işiyle uğraşan Musa Hitay, mesleğinde kendini...

Kartonpiyer ustası, mesleğini geliştirmek için sanat tarihi okudu
ANTALYA'da kartonpiyer işiyle uğraşan Musa Hitay (46), mesleğini geliştirmek için okuduğu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Sanat Tarihi Bölümü'nden mezun oldu.
Antalya'da kartonpiyer, alçı dekorasyon işiyle uğraşan Musa Hitay, mesleğinde kendini geliştirmek için sanat tarihi okumaya karar verdi. 2014 yılında üniversite sınavına hazırlanmaya başlayan Hitay, 2015 yılında AÜ Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümü kazandı. Sınıfındaki en yaşlı öğrenci olan Hitay, 2019 yılında bölümünden mezun oldu. Dün düzenlenen AÜ mezuniyet törenine cübbesini giyerek katılan Hitay, tribündeki ailesini selamladı. İnanışı gereği kep takmayan Musa Hitay, "Sanata merak sardım. Mesleğimi geliştirmek istedim. Kartonpiyer süslemelerini, motiflerin isimlerini öğrenmek için üniversiteye gittim. Faydasını gördüm, öğrendiklerimi işimde uyguluyorum. Yüksek lisans düşünüyorum" dedi.
MESLEĞİ BİLİNÇLİ YAPMAK İSTEDİM
6 çocuğu olduğunu ve bunların hepsinin okuduğunu belirten Hitay, bir çocuğunun İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp, bir çocuğunun ise Boğaziçi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim gördüğünü söyledi. Evinin adeta öğrenci evi gibi olduğunu dile getiren Musa Hitay, ailesinden öğrendiği mesleği bilinçli yapmak ve meslektaşlarına örnek olmak istediğini söyledi.

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