Kartondan taksi durağı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde bir grup taksici, soğuktan korunmak için buzdolabı ambalaj kartonundan tek kişilik yazıhane yaptı.

Turan Mahallesi Tütüncüler Sokak'ta bulunan Kent Taksi Durağı şoförleri, soğuktan korunmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Beyaz eşya dükkanından aldıkları buzdolabı ambalaj kartonunu, içinde tek kişinin oturabileceği yazıhaneye çevirdi.

Kent Taksi Durağı Başkanı Mehmet Cansıkmaz, Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi'nden destek beklediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Turgutlu'daki 13 durağın 12'sinde kulübe var. Bize yer olmadığı gerekçesiyle durak yapılmadı. Ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Özellikle kış aylarında yağmurun altında, soğukta beklemek zorunda kalıyoruz. Aslında biz yer de gösterdik. Pazar Sokak; araç trafiği olmayan müsait bir sokak. Ama yer olmadığı gerekçesiyle yapılamayacağı söyleniyor. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na her ay 800 TL gibi bir ücret ödüyoruz. Karşılığında gördüğümüz muamele maalesef bu. Şayet burada taksi durağı imara aykırı ise yan taraftaki sokakta duran masalar imara uygun mu? Bizler de en azından havaların çok soğuk olduğu zamanlarda bulduğumuz bu çözümle, şimdilik soğuklardan korunmaya çalışıyoruz" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Turgutlu Belediyesi yetkilileri de konuyla ilgili açıklama yaptı. Son bir yılda 5 taksi durağından 4'üyle ilgili talebin yerine getirildiği belirtildi. Kent Taksi Durağı için mevcut bölgede, kaldırım işgali oluşmasını engellemek amacıyla yeşil alanda yer gösterildiği, ancak taksici esnafın kabul etmemesi nedeniyle durağın yapılamadığı belirtildi.



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