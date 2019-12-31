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Kartepe’de yeni yıl yoğunluğu
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi, yeni yıl tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı. Samanlı Dağları’nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler,...
GENEL 31.12.2019, 16:19
KOCAELİ’nin Kartepe ilçesindeki kayak merkezi, yeni yıl tatilinde ziyaretçilerin akınına uğradı.
Samanlı Dağları’nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler, Kartepe’ye adeta akın etti. Özellikle Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen Arap turistlerin tercihi olan Kartepe’de, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Kartepe’de, pistlerde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, pistleri dolduranlar kayak ve snowboard yaptı.
Samanlı Dağları’nın zirvesindeki Kartepe kayak merkezinde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla kayak yaparak girmek isteyen tatilciler, Kartepe’ye adeta akın etti. Özellikle Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir gibi ülkelerden gelen Arap turistlerin tercihi olan Kartepe’de, otellerin doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. İzmit, İstanbul, Sakarya, Yalova gibi illerden gelen günübirlik tatilcilerin de tercih ettiği Kartepe’de, pistlerde kar kalınlığı 40 santime ulaşırken, pistleri dolduranlar kayak ve snowboard yaptı.
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|18
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|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
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|20
|20
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|1. Barcelona
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|18
|37
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|18
|34
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