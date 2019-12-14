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Kartepe yılbaşına hazır
YILBAŞINA sayılı günler kala Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'nde yüzde yüz doluluk oranına yaklaşıldı. Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Kartepe'de her...
GENEL 14.12.2019, 13:13
YILBAŞINA sayılı günler kala Kocaeli'deki Kartepe Kayak Merkezi'nde yüzde yüz doluluk oranına yaklaşıldı.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Kartepe'de her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da kar yağışı beklediklerini söyleyen Otel Müdürü Servet Akça, "Kartepe yılbaşına hazır. İnşallah yılbaşından önce de kar yağışı bekliyoruz. Güzel bir kar keyfiyle güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Meteorolojik durumlara göre biz yılbaşından önce kar bekliyoruz. Burada iyi bir kar olacağı gözüküyor. Pistlerimiz açık olacak, bütün misafirlerimizi Kartepe’ye bekliyoruz” dedi.
Yılbaşı öncesi otelde doluluk oranının arttığını ve çok az oda kaldığını söyleyen Akça, “Kartepe’ye gelecekler kayak, snowboard ve birçok aktivite yapma imkanı bulacak. Eğlenceyi en yüksek dozda yaşayacaklar. Çok az odamız kaldı, onun için misafirlerimizin biraz daha acele etmesi gerekir. Canlı müziğimiz olacak, istedikleri kadar limitsiz yemek olacak, çocuklar için palyaçolar olacak. Eğlence çok güzel olacak, herkesi bekliyoruz. Burada özel ATV’lerimiz var, yeni açılan tesislerimiz var. Gelecek konuklarımız burada kızak yapabilirler, artık iki tane büyük kızak pistimiz de var 17 kayak pistimizle burada hazır bulunmaktayız” diye konuştu.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi'nde yılbaşı öncesinde hazırlıklar tamamlandı. Kartepe'de her yılbaşı olduğu gibi bu yıl da kar yağışı beklediklerini söyleyen Otel Müdürü Servet Akça, "Kartepe yılbaşına hazır. İnşallah yılbaşından önce de kar yağışı bekliyoruz. Güzel bir kar keyfiyle güzel bir yılbaşı geçireceğiz. Meteorolojik durumlara göre biz yılbaşından önce kar bekliyoruz. Burada iyi bir kar olacağı gözüküyor. Pistlerimiz açık olacak, bütün misafirlerimizi Kartepe’ye bekliyoruz” dedi.
Yılbaşı öncesi otelde doluluk oranının arttığını ve çok az oda kaldığını söyleyen Akça, “Kartepe’ye gelecekler kayak, snowboard ve birçok aktivite yapma imkanı bulacak. Eğlenceyi en yüksek dozda yaşayacaklar. Çok az odamız kaldı, onun için misafirlerimizin biraz daha acele etmesi gerekir. Canlı müziğimiz olacak, istedikleri kadar limitsiz yemek olacak, çocuklar için palyaçolar olacak. Eğlence çok güzel olacak, herkesi bekliyoruz. Burada özel ATV’lerimiz var, yeni açılan tesislerimiz var. Gelecek konuklarımız burada kızak yapabilirler, artık iki tane büyük kızak pistimiz de var 17 kayak pistimizle burada hazır bulunmaktayız” diye konuştu.
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