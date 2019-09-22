Kartepe günübirlik tatilcilerin tercihi oldu

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesi hafta sonlarında, başta İstanbul olmak üzere çevre illerde yaşayanların akınına uğruyor. Günübirlik tatilciler, doğa ile iç içe olan restoran ve eğlence yerlerinde eğlenceli bir gün geçiriyor.Samanlı Dağları'nın en yüksek zirvesi olan 1602 metre rakımlı Kartepe'nin eteklerinde bulunan restoran ve eğlence yerleri, hafta sonunu değerlendirmek isteyen günübirlik tatilcilerin tercihi oldu. İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Bursa'dan gelen tatilciler, yeşil ve doğa ile iç içe bir gün geçirirken, aynı zamanda adrenalin dolu aktivitelerin de keyfini çıkardı. Zıpline, dev salıncak gibi oyuncakların yanı sıra ATV parkurlarıyla da tanınan Kartepe'nin Maşukiye bölgesinde tatilciler, unutulmaz anlar yaşadı.Bölgede esnaflık yapan Bedirhan Eken, "Turistler gayet yoğun. Aktif bir şekilde ilerliyoruz. Restoranlar, halk turları ve ATV turları var. Birçok eğlence var. Burada yapılacak aktivite çok. Buraya geldiğiniz zaman, 'Ben ne yapabilirim?' diye düşünmezsiniz. Sizi illa ki bir şeyler çeker. ATV'ler ile toplamda 16 kilometrelik bir parkurumuz var. Dağa çıkıyoruz. Orada hem Sapanca Gölü'nü, hem de İzmit Körfezi'ni gören bir noktada bir molamız var. Tamamen Kartepe bölgesini görebileceğiniz, güzel bir yer. En çok İstanbul'dan turist geliyor. Onun dışında Eskişehir'den ve Ankara tarafından çok gelen oluyor. Ara sıra Bursa'dan da gelenler var" dedi.Ailesi ile birlikte hafta sonunu değerlendiren Fatih Atar, "İstanbul'dan geldik. Yol uzun olsa da İstanbul'un o kalabalığından kurtulmak, burada birkaç saat doğayla iç içe vakit geçirmek çok güzel. Onun için eşimle beraber buraya geldik. Hafta sonumuzu geçiriyoruz. Kartepe'yi bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Çok övüyordu. Sağ olsun o bize vesile oldu. Bugün burada hafta sonumuzu değerlendiriyoruz" diye konuştu.Arkadaşı ile birlikte geldiğini söyleyen Aylin Aba ise, "Arkadaşım tur rehberi burada. Onun turuyla birlikte geldim. Yeşil ve doğayı, yürüyüşleri seviyorum. O yüzden geldim. Burada doğa yürüyüşü yaptık, ATV'ye bindik. Bol bol fotoğraf çekildik. Eğlendik. Tekrar gelmeyi düşünüyorum" şeklinde konuştu.Grubu ile birlikte geldiklerini söyleyen tur rehberi Serap İlgar ise şöyle konuştu:"Zaten doğasıyla güzel bir yer olduğunu biliyoruz. O yüzden son zamanlarda çok popüler olan bir yer. Özellikle Arap turistlerin dikkatini çeken bir yer. Bir de ATV yapılabilecek ve adrenalin dolu etkinliklerin yapılabileceği güzel bir alan olduğu için de ilgi çekiyor. Bu yüzden biz de Bursa'dan grubumuzla birlikte geliyoruz buraya."