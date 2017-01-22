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Kartepe'de sömestr keyfi

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezi sömestr tatilinde tatilcilerle doldu. Tatilciler kayak yapmanın ve doğa ile baş başa olmanın keyfini çıkardı. Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe...

Kartepe'de sömestr keyfi

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe İlçesi'ndeki kayak merkezi sömestr tatilinde tatilcilerle doldu. Tatilciler kayak yapmanın ve doğa ile baş başa olmanın keyfini çıkardı.
Samanlı Dağları zirvesinde bulunan Kartepe Kayak Merkezi sömestr tatiliyle birlikte özellikle İstanbul ve çevre illerden gelen tatilcilerle dolup taştı. Kar kalınlığı 2 metre 80 santime ulaşırken, basketbol sahasında karların potaya kadar ulaşması dikkat çekti. Pistlere çıkmak isteyen tatilciler telesiyejlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Tatilciler karla kaplı tepelerden aşağı kaymanın ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı. Bazı tatilciler karla kaplı ormanda yürüyüş yaparak doğa ile baş başa zaman geçirdi.
Kartepe'ye ilk defa geldiğini söyleyen Ece Itır, "Kartepe'ye arkadaşlarımızla günübirlik geldik. Her yer karla kaplı ve çok güzel bir doğa var" dedi.
İstanbul'dan geldiklerini belirten Zuhal Samim ise, "İstanbul'da hiç kar yokken burası tamamen karla kaplı. Kayak yaptık ve keyifli bir gün geçiyoruz" diye konuştu.

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