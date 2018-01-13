Kartepe'de kayak umudu sömestir tatiline kaldı

KOCAELİ'de, kurak geçen kış nedeniyle pistlerin kapalı olduğu Kartepe Kayak Merkezi'ne gelen tatilciler, yer yer bulunan kar birikintilerinin içerisinde kar topu oynadı. Kayak merkezinde bir otelin Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal gelecek hafta kar yağışı beklendiğini, sömestir tatilinde pistleri açmayı planladıklarını söyledi.

Kartepe Kayak Merkezi'nde kurak geçen kışın sıkıntısı yaşanıyor. Aralık ayında etkili olan kar yağışının ardından pistlerde kayak ve snowboard yapılırken, daha sonra hava sıcaklığının artması ile pistlerdeki karlar eridi. 21 kilometre uzunluğundaki 17 pist kapatıldı. Kartepe'de sadece bazı bölgelerde kar kaldı. Kartepe'ye hafta sonu tatili için gelenler, pistlerin kapalı olması nedeniyle kar birikintilerinin içerisinde kar topu oynayarak eğlendi. Telesiyejlerle dağın zirvesine çıkan bazı tatilciler de manzaranın keyfini çıkardı, bol bol fotoğraf çekti.

Kayak merkezinde bir otelin Genel Koordinatörü Mehmet Zeki Ünal, gelecek hafta kar yağışı beklendiğini belirterek, şöyle dedi:

"Kayak yapmak için yeteri oranda kar yok ama bir miktar alanda kar var. Kar görmek isteyen insanlar, kışın kara hasret olan insanlar yine günübirlik olarak buraya geliyorlar. Karda oyun oynuyorlar ama kayak yapmaya şu anda müsait değil. Tahminlere bakarsak, ayın 16-18 arası iyi bir kar yağışı bekleniyor. Sömestir tatiline tüm pistlerimiz açık ve her yer bembeyaz şekilde gireceğimizi tahmin ediyoruz."

Kar olsa da olmasa da Kartepe'nin tatil için tercih edildiğini söyleyen Zeki Ünal, şu andaki tahminlere bakıldığında kar yağma oranının yüksek olduğunu anlatırken şöyle dedi:

"Hepimizin temennisi budur. Hafta sonları kar olsa da olmasa da misafirlerimiz sürekli burayı tercih ediyor. Hafta sonu hem doğa ile buluşmak, telesiyejlere binmek ve iyi bir vakit geçirmek için günübirlik olarak talep görüyoruz. Kar yağsa da yağmasa da personel azaltmaya girmiyoruz. Kışın kar sporu ve kar etkinlikleri, yazları da futbol sahalarımız ve kapalı basketbol sahamızda takımları ağırlıyoruz. Pistlerimizin toplam uzunluğu 21 kilometre; kar yağdığında bütün pistleri açıyoruz ve insanlar doya doya kayıyorlar."



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