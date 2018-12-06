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Kartepe'de karla kaplı yolda kalan otobüsler çekildi

KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezine çıkarken karla kaplı yolda kalan iki otobüs, AFAD, belediye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çekildi. Yolcular ise AFAD'ın paletli aracı ve jandarmanın arazi araçları...

Kartepe'de karla kaplı yolda kalan otobüsler çekildi

KARTEPE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, kayak merkezine çıkarken karla kaplı yolda kalan iki otobüs, AFAD, belediye ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla çekildi. Yolcular ise AFAD'ın paletli aracı ve jandarmanın arazi araçları ile taşındı.
İstanbul Ataşehir'den gelen ve Kartepe'ye Derbent yolundan çıkmaya çalışan sürücünün otobüsünün, karla kaplı yolda kaldığı ihbarı üzerine Kocaeli AFAD, jandarma, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, özel okulun 35 öğrencisinin taşındığı otobüse ulaşmaya çalışırken, İstanbul Maltepe Belediyesi'ne ait Elazığlılar Derneği Hanım Komisyonu'nun 40 üyesini taşıyan başka otobüsün de yolda kaldığı ihbarını aldı. Kartepe'ye çıkan ve açık olan Maşukiye hattından daha kısa olması dolayısıyla tercih edilen Derbent yolunda kalan otobüslere, kısa sürede ulaşan ekipler, iş makineleri ile önce Ataşehir'den gelen otobüsü kurtararak, güvenli bölgeye aldı. Ardından iş makineleriyle yoldaki kar kürenerek, Maltepe'den gelen otobüs de güvenli bölgeye alındı. Jandarmanın arazi araçları ve AFAD'ın paletli aracı ile otobüsler tahliye edildi. Yolcular, farklı otobüslere binerek, Kartepe'ye gitti. 
Yetkililer, Derbent'ten Kartepe'ye çıkılmasının riskli olduğunu, kış koşullarında kullanılmaması gerektiğini ve Maşukiye hattı sürekli açık tutulduğundan bu yolun kullanılmasını sürücülere önerdi.

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