Kartalkaya'ya geç gelen kar, yılbaşı rezervasyonlarını düşürdü

BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'daki otellerin yılbaşı rezervasyonları, önceki yıllarda aynı dönemde yüzde 90'ı bulurken, karın geç yağması nedeniyle bu sene yüzde 70'te kaldı. Kartalkaya'daki otellerde, yılbaşına kadar doluluk oranının yüzde 100'ü bulması bekleniyor.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya'da, hafta içi olmasına rağmen doluluk yaşandı. Kayak merkezine gelen tatilciler, 70 santimetrelik kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak yaptı. Kayak merkezi çevresindeki otellerde, yılbaşı tatili dolayısıyla rezervasyon alınmaya başlandı. Rezervasyonlar, önceki yıllarda aynı dönemde yüzde 90'ı bulurken, karın geç yağması nedeniyle bu sene yüzde 70'te kaldı. Müşterilere yılbaşını da kapsayan paketlerin sunulduğu otellerdeki doluluk oranının, yılbaşı tatili için yüzde 100 olması bekleniyor. Kartalkaya'da yılbaşını geçirecek tatilciler için otellerde özel programlar hazırlandı. Otellerin restoranlarında canlı müzik eşliğinde geç saatlere kadar eğlenecek olan tatilciler, yeni yıla, kar üzerinde yakılacak ateşin etrafında dans ederek, girecek. Kartalkaya'da yılbaşına kadar kar kalınlığının 1,5 metreyi bulması bekleniyor.

1 HAFTA KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Kartalkaya'da otelin genel müdürü olan Emir Aras, "Normalde kar biraz daha erken geliyordu. Biz geçen hafta çarşamba günü oteli açtık. Maalesef 3 gündür istenilen gibi kayak yapılamıyordu. Dün çok güzel bir kar yağdı. 1 hafta boyunca da kar yağışı gözüküyor. Pistlerimiz açılmış durumda. Bundan sonra rezervasyonlar daha da hızlanacaktır. Bütün kış turizmine hayırlı olsun" dedi.

TÜM PİSTLER AÇIK

Yılbaşı rezervasyonlarının yüzde 70'i bulduğunu anlatan Aras, "Yılbaşı rezervasyonları başladı. Şu anda yüzde 70 durumda. Kar biraz geç geldiği için rezervasyonlar yavaş geçti. Önceki senelerde daha hızlı dolardı. Şimdi tabi bir haftalık bir süreç var. Kar yağışının da etkili olmasıyla rezervasyonların çabuk dolacağını düşünüyorum. Kartalkaya her zaman en çok karın olduğu kayak merkezi olmuştur. Şu anda tahminimce 70 santimetre kalınlığında kar var. 3 günde bunun 1,5 metreye yaklaşacağını düşünüyorum. Bundan önce 25 santimetre vardı. Bu da pistler için yeterli bir seviye değildi. Şimdi ama bugünden sonra pist makineleri her yeri gezdi. Tüm pistler açık şu anda" diye konuştu.

YOLLAR GENİŞLETİLDİ

Emir Aras, Kartalkaya'ya çıkan yolun genişletildiğini ve tatilcilerin daha rahat geleceğini belirterek, "Yollarımız bu sene asfaltlandı. Yol aynı zamanda genişletildi. Özel İdare çok daha iyi açıyor yolları bu sene. Geçen seneki yaşanan trafik sıkışıklığının yaşanmayacağını düşünüyorum bu sene. Tatilciler rahatça gelebilirler. Son 5 kilometrede bir sıkıntı vardı. Oradaki taşlar kırılarak yol genişletildi. Çift şeritten daha geniş bir yol oldu. Bir araç yolda kaldığı taktirde arkasından gelen araçlar yanından rahatça geçebilecek" dedi.



