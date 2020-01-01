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Kartalkaya'da yeni yılın ilk gününde kayak keyfi
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı. Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler...
GENEL 01.01.2020, 13:09
BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da kayakseverler yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yapmanın keyfini yaşadı.
Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler yaklaşık 120 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya bölgesinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.
Köroğlu Dağları’nın zirvesindeki 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kutlanan yılbaşının ardından tatilciler yeni yılın ilk gününde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Tatilciler yaklaşık 120 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Kartalkaya'da kayak ve snowboard yaptı. Kartalkaya bölgesinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.
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Namaz Vakti 01 Ocak 2020
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|19
|55
|2. Leicester City
|20
|42
|3. Man City
|20
|41
|4. Chelsea
|20
|35
|5. M. United
|20
|31
|6. Tottenham
|20
|30
|7. Wolverhampton
|20
|30
|8. Sheffield United
|20
|29
|9. Crystal Palace
|20
|27
|10. Everton
|20
|25
|11. Newcastle
|20
|25
|12. Arsenal
|20
|24
|13. Burnley
|20
|24
|14. Brighton
|20
|23
|15. Southampton
|20
|22
|16. Bournemouth
|20
|20
|17. West Ham
|19
|19
|18. Aston Villa
|20
|18
|19. Watford
|20
|16
|20. Norwich City
|20
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10