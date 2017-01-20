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Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, tatilciler pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı. Köroğlu dağlarının zirvesindeki Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya,...

Kartalkaya'da sömestir yoğunluğu

Mutlu YUCA/BOLU, () - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya'da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, tatilciler pistlerde kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Köroğlu dağlarının zirvesindeki Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Kartalkaya, kayak tutkunlarının akınına uğradı. Sömestir tatili ile birlikte kayak merkezinde yer alan otel işletmecilerinin de yüzü de güldü. Sömestir ile birlikte otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı. Tatilciler, toplam pist uzunluğu 35 kilometreyi bulan kayak merkezinde kayak yaptı. Telesiyejlerle zirvelere çıkan kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu pistlerde kayak ve snowboard heyecanı yaşadı.
450 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR
Sömestir tatili nedeniyle otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirten Dorukkaya Oteli Genel Müdürü Yusuf Avcı, "Geçtiğimiz yıl kar yağışı nedeniyle kayak sezonu fazla verimli geçmedi. Bu yıl sezonun da erken açılmasıyla birlikte pistler kayak için ideal seviyede. Bu yıl kayak severler kayak yapmanın heyecanını fazlasıyla çıkaracaklar. Sömestir tatili boyunca da konuklarımız için çeşitli eğlenceler ve sürprizlerimiz olacak. Geçtiğimiz yıl kayak merkezine yaklaşık 300 bin kişi geldi. Bu yıl bu rakamın 450 bin civarında olmasını hedefliyoruz" dedi.

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