Kartalkaya'da hafta sonu yoğunluğu

Mutlu YUCA/BOLU,() - BOLU'nun kayak merkezi Kartalkaya, hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.
Köroğlu Dağlarının zirvesindeki Kartalkaya, hafta sonunda güneşin de yüzünü göstermesiyle yoğun ilgi gördü. Kayak merkezindeki otellerin doluluk oranı üst seviyeye çıktı. Kayak tutkunları, kar kalınlığının yaklaşık 2 metreye ulaştığı Kartalkaya'da pistleri doldurdu. Güzel havayı fırsat bilen tatilciler, pistlerde kayak yapmanın tadını çıkardı. Telesiyejlerle pistlerin zirvesine çıkan tatilciler, zirveden aşağılara doğru kayak ve sowboard yaparak inmenin heyecanını yaşadı. Yoğunluk nedeniyle telesiyejlerin önünde zaman zaman kuyruklar da oluştu.
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