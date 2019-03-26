Kartal Sahil Yolu'ndaki kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Kaza nedeniyle Sahil Yolu Kartal yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)
KARTAL Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle sahil yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza 10.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre...
26 Mart 2019 Salı 11:02
(FOTOĞRAFLI)
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