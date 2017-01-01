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Kartal'daki şüpheli otomobilde suç unsuruna rastlanmadı

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() - KARTAL'da terk edilmiş haldeki otomobil polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanlarının araştırması sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Kartal Kadıköy İstikameti yan yol üzerinde saat...

Kartal'daki şüpheli otomobilde suç unsuruna rastlanmadı

Uğur AYAZSIN/İSTANBUL,() - KARTAL'da terk edilmiş haldeki otomobil polisi alarma geçirirken bomba imha uzmanlarının araştırması sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

Kartal Kadıköy İstikameti yan yol üzerinde saat 19.00'da terk edilmiş otomobil bulunduğu ihbarı üzerine polis alarma geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis yan yolu trafiğe kapatırken bomba imha uzmanları 41 UB 730 plakalı otomobilde inceleme yaptı. İnceleme sonucunda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Polis, otomobilin çalıntı olabileceği şüphesi üzerinde duruyor. Otomobil, çekiciyle emniyete götürülüyor.

(FOTOĞRAF)

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