Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga: 4 yaralı (2)

KARTAL'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada silah da kullanılırken, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Adliye'nin çevresinde bulunan polislar olaya müdahale ederken, 5 kişi gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Polisin soruşturması devam ediyor.



