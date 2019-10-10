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KARTAL'DAKİ ADLİYE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMA KAMERADA (Temiz görüntü)

- 4 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı   Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Yüksel KOÇ - /İSTANBUL,()  Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı...

GENEL 10.10.2019, 12:01

- 4 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı


 

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Yüksel KOÇ - /İSTANBUL,() 

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.

Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü


 

KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,

 

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