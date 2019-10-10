KARTAL'DAKİ ADLİYE ÖNÜNDEKİ ÇATIŞMA KAMERADA
4 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Yüksel KOÇ - /İSTANBUL,() Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı...
4 kişinin yaralandığı kavga kameralara yansıdı
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN - Yüksel KOÇ - /İSTANBUL,()
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı önünde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Çatışma anı kameralara yansıdı.
Anadolu Adalet Sarayı önündeki silahlı kavga saat 10.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Çevredekilerin korkulu anlar yaşadığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevkedildi. Polis, iki gruptan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılar olay yerine ambulanslarla hastaneye götürüldü
KAVGA KAMERADA
Öte yandan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kavga eden grubun bir süre sonra silahlarını çektiği görülüyor. Silahlar patlarken çevredekiler büyük panik yaşıyor. Bir süre sonra gelen polis, şüphelileri yere yatırarak gözaltına alıyor,
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