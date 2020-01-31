Kartal'da özel halk otobüsündeki telefonu çalan şüpheli kamerada
Cengiz ÇOBAN / İstanbul, () Kartal'da, peronda bekleyen özel halk otobüsünün kapısını zorla açan şüpheli otobüsteki cep telefonunu çaldı. O anlar otobüsün kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Kartal'da meydana geldi. Peronda bekleyen özel halk otobüsündeki şarja takılı cep telefonunu gören şüpheli önce otobüsün yanına geldi. Şüpheli daha sonra otobüsün içerisinde ve çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol etti. Ardından otobüsün kapısını zorlayarak açıp içeri girdi. Şüpheli, otobüste şarja bırakılan cep telefonunu alıp cebine koydu. Ardından rahat tavırlarıyla olay yerinden ayrıldı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüpheli otobüsün önüne gelip içeriyi inceliyor. Ardından otobüsün kapısını zorlayıp açıyor ve şarja takılı telefonu alarak uzaklaşıyor.
(FOTOĞRAF)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016