Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Grandmedical Manisaspor - Akın Çorap Giresunspor: 0-4
Akın Çorap Giresunspor deplasmanda şow...
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa artıda, gözler PPK’da
PİYASA – Dolar/TL düştü, Borsa...
Bağcılar'da tartıştığı eşini öldürüp intihar etti
Eşini öldürüp intihar etti
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 46'ncı gün; 2 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 bin...

Kartal'da istinat duvarı çöktü

KARTAL'da bir site otoparkının istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafından zabıta ekipleri tarafından 10 gün önce güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.

Kartal'da istinat duvarı çöktü

KARTAL'da bir site otoparkının istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafından zabıta ekipleri tarafından 10 gün önce güvenlik önleminin alındığı öğrenildi.

Kartal Yakacık Uğur Mumcu Nurçiçeği Sokak üzerinde bir site otoparkının istinat duvarı saat 17.00 sıralarında çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 10 gün önce çökmeye karşı zabıta ekipleri tarafından duvarın etrafında güvenlik önlemi alındığı belirtilirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bir site sakini, yağmurun etkisiyle çökmeye neden olduğunu, çöken bölümün üzerinde bulunan bir otomobilin ağırlık oluşturduğunu bildirdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314