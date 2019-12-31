Kartal'da istinat duvarı çöktü (2)

Gamze ŞİMŞEK - Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul - KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışması sürüyor.

(FOTOĞRAF)