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Kartal'da evlerinin yıkılışını kameraya kaydettiler

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı. Vatandaşların yıkılan evlerini cep telefonu kamerasına kaydettikleri görüldü. Orhantepe Mahallesi Sema...

Kartal'da evlerinin yıkılışını kameraya kaydettiler

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan birinin daha yıkımına başlandı. Vatandaşların yıkılan evlerini cep telefonu kamerasına kaydettikleri görüldü.
Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan 10 katlı Yunus apartmanı da riskli bulunarak yıkılmıştı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan 6 katlı Uzunlar apartmanının da yıkımına başlandı.
Polis, yıkımı gerçekleştirilen binaların bulunduğu ve paralelindeki sokakları güvenlik gerekçesiyle bariyerlerle trafiğe kapattı. Bugün yıkımına başlanan Uzunlar apartmanı sakinleri, evlerinin yıkılma anını cep telefonu kameralarıyla kayda aldı. Evlerinin yıkımını izlerken kameraya da kaydeden Emin Uzun, “28 yıldır burada oturuyorum. Tabi ki, yıkılmayı acı bir hüsran içinde seyrediyorum. Tabi ki, üzgünüz, anılarımız her şeyimiz burada. Çocukluğumuz burada geçti, ta topraktan itibaren. Ne yapalım üzgünüz ve seyrediyoruz. Mahcup bir şekilde. Yapacak bir şey yok. İnşallah, en kısa zamanda tekrar dönmeyi umut ediyoruz buralara. Artık anı olarak kalacak, aklımıza geldiği zaman, eski anılarımızı depreştirmek için bakacağız. Açacağız, seyredeceğiz. Çocuklara göstereceğiz, oğlum veya kızım 'bak böyleydi ne halde geldi ne oldu' Bir anı olarak kalacak bizde bu. Her ne kadar kötü bir anı olsa da ne yapalım saklayalım." diye konuştu.
(FOTOĞRAF)

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