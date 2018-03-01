Kartal'da dehşet evi: Karı-koca bıçakla öldürülmüş halde bulundu (Ek FOTOĞRAF)
01 Mart 2018 Perşembe 20:53
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