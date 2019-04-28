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Kartal'da çöp kutusundaki yangında etrafa yayılan koku paniğe neden oldu

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ()  KARTAL'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde  yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir...

Kartal'da çöp kutusundaki yangında etrafa yayılan koku paniğe neden oldu

Murat KORKMAZ/İSTANBUL, ()  KARTAL'da çöp konteynerinde çıkan yangın ve ardından yayılan koku paniğe yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, konteynerde  yapılan incelemede henüz niteliği bilinmeyen kimyasal bir maddeye rastlandı.İddiaya göre, Mustafa Kemal Caddesi üzerinde bulunan çöp kutusuna kişi ya da kişiler tarafından henüz ne olduğu bilinmeyen bir madde atıldı. Atılan madde yangın çıkmasına sebep oldu. Çöp kutusundaki yangınla birlikte çevreye yayılan koku da paniğe yol açtı.İhbar üzerine olay yerinde itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çöp kutusunda çıkan yangını köpük sıkarak söndürdü. Çöp kutusunda henüz niteliği belirlenemeyen kimyasal madde olduğu belirtildi. Yangın söndürüldükten sonra çöp konteyneri iş makinesi yardımıyla belediyeye ait kamyonete yüklenerek incelenmek üzere Aydos’ta bulunan Kimyasal Madde İmha Sahası’na götürüldü.

Çevrede bulunan bir vatandaş, "Çöp tenekesine kimyasal madde atmışlar.  Kimyasal madde yanar yanmaz itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldiğinde söndürmek biraz zor oldu ama bayağı uğraştı görevliler. O sırada zabıta arkadaşlarımızda geldi. Zabıtalar çöpü imha etmek için alıp götürdüler. Kimyasal madde olduğu için çöp konteynerinde patlama oldu. İnsanlar korktu. Arabaları durdurdular.’’ dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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