Kartal'da çöken binaya ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,()-KARTAL'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin de yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alına 4 kişiden 2'si, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer 2 kişi hakkında da yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Çöken binanın projesini yapan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu Keleş, Boran ve Proje ve İnşaat Mühendisi Osman Mısırlıoğlu gözaltına alındılar.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, emniyet sorgularının ardından polis eşliğinde adliyeye sevk edildiler.

SAVCI İKİSİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİNDE BULUNDU

Soruşturmayı yürüten iki savcı tarafından, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Taksirle yaralanmaya neden olmak" suçlarından sorgulanan şüphelilerden Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğu tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne tutuklanma talebiyle sevk edilen Uğur Mısırlıoğlu, mevcut binanın teknik sorumlusu olarak imzası bulunduğunu, bina yapılırken fenni mesul olarak görev yaptığını söyledi. Mısırlıoğlu, "O süre içerisinde üzerime düşen yükümlülükleri yerine getirdim. İnşaatı 2 yıllık süre içerisinde sorunsuz olarak bitirdim. Hukuki olarak benim sorumluluğum 25 aydır. Bu süreçten sonra da uzatma talep edilmediği için üzerimdeki yükümlülük hukuken düşmüş olmaktadır" dedi.



KAÇAK KATLARIN YIKIMDA ETKİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Binanın yıkıldığını sonradan öğrendiğini söyleyen Mısırlıoğlu, "Binanın üzerine kaçak kat atıldığını öğrendim. Bizim yasal olarak yapılmış binanın üzerine kaçak olarak 3 kat atılmış olmasına rağmen 99 depreminde zarar görmemiştir. Binanın yıkılmasından, üzerine fazladan 3 kat atılmasının etkisi olduğu gibi daha sonra da ortak alan olan bodrum katın mal sahiplerince iş yerine dönüştürülüp binanın ön tarafındaki perde kesilerek iş yeri haline getirilmiştir. İş yeri mobilya atölyesi olarak kiraya verilmiştir. Mobilya atölyelerinin ürünleri ağır olduğu için yapmış olduğu titreşim binayı olumsuz etkilemiştir. Konut alanlarında bu tip işletmelere izin verilmez. Ayrıca bodrum katının komple su içinde olduğu, bunun da perde duvara zarar vereceği hemen yıkılmasında önemli etkisi olmuştur" dedi.

"BİNANIN PLAN PROJESİNE UYGUN YAPILMASINI SAĞLADIM"

Belediye başkanının açıklamasında binanın projeye uygun olduğunu söyleyen Mısırlıoğlu, "Zaten projede fazla olsaydı zabıt görürdü. Bunun olmaması benim yapmış olduğum işlem sorumluluklarımı yerime getirerek bitirdiğimi belirtmektedir. Allah ölenlere rahmet eylesin. Akrabalarına başsağlığı diliyorum. Ben kurallar içinde binayı yaptırdım. Görev sorumluluğu içerisinde binanın plan projesine uygun yapılmasını sağlattım. Görevimi yaptım" dedi.



"HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİM, HATAM OLMAMIŞTIR"

Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Suzan Çayır ise sorgusunda, 1985 yılından beri Kartal'da mimarlık bürosu bulunduğunu belirterek, hazırladığı projenin ilgili kurumlar tarafından tasdik edildiğini söyledi. Çayır, "27 sene önce olmuştur. Projeyi önce hatırlayamadım. Basında gördüğümde fark ettim projenin bana ait olduğunu. Eksik, noksan bir şey söz konusu değildir. Zaten bununla ilgili tutanak mevcut değildir. Yasal prosedürler yerine getirilmiştir. Projenin onayı yapıldıktan sonra işim biter. Projeden sonra bütün süreci bilmem mümkün değildir. Proje ile ilgili tüm izin ve onaylar alınmıştır. Herhangi bir eksikliğim, hatam olmamıştır" dedi.

İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkeme, şüpheliler Suzan Çayır ve Uğur Mısırlıoğlu'nun atılı suçtan tutuklanmalarına karar verdi.

İKİ KİŞİ HAKKINDA DA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU

Savcılık, Arzu Baran ve Osman Mısırlıoğlu'nu da adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Baran ve Mısırlıoğlu'nun yurt dışına çıkışlarını yasakladı. Mahkeme, şüphelilere, adli kontrol hükümlerini mazeretsiz ihlal etmeleri durumunda derhal tutuklanacakları ihtarında bulundu.

