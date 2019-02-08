Kartal'da çöken binada ölen karı-koca son yolculuğuna uğurlandı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,()-KARTAL'da çöken binada hayatını kaybeden Ahmet ile Nuriye Söğüt çifti kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal Cevizli Mahallesi'nde yıkılan 8 katlı binada, karı-koca Ahmet (80) ve Nuriye (75) Söğüt'ün, dün akşam 22.00 sıralarında enkaz altından cansız bedenlerine ulaşıldı. Söğüt çifti için Zeytinlik Ulu Camii'de ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, CHP Milletvekili Hamza Çebi, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda mahalle sakini katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Ardından omuzlarda taşınan cenazeler cenaze aracına konuldu. Söğüt çifti Sultanbeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)