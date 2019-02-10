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Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında ölen cam ustası toprağa verildi

İSTANBUL Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazının altında kalarak yaşamını yitiren cam ustası Volkan Balta (45), memleketi Trabzon'da toprağa verildi. İstanbul Kartal'da 6 Ocak günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği...

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında ölen cam ustası toprağa verildi
İSTANBUL Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazının altında kalarak yaşamını yitiren cam ustası Volkan Balta (45), memleketi Trabzon'da toprağa verildi.
İstanbul Kartal'da 6 Ocak günü, giriş katındaki iş yerine cam takmak için gittiği 8 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Volkan Balta'nın cenazesi, memleketi Trabzon'a getirildi. Volkan Balta için Şalpazarı ilçesi Fidanbaşı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen Balta'nın annesi Fatma (65), babası Mehmet (74) ve oğlu Hakan Balta (18) ile kardeşleri ve İstanbul'da iş yerinde birlikte çalıştığı Selçuk Çiçek ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Volkan Balta'nın cenazesi, aile kabristanlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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