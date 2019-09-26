Kartal'da bir binada çatlaklar oluştu

Murat KORKMAZ / İSTANBUL, () KARTAL'da 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bina boşaltılarak mühürlendi.



Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Şen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın 3'üncü katında İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin etkisiyle çatlaklar oluştu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amaçlı boşaltıldıktan sonra mühürlendi.