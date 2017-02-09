Kartal'da Barış Manço ve Cem Karaca rüzgarı

İSTANBUL, () MÜZİĞİN iki büyük ustası Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıl dönümleri dolayısıyla Kartal Belediyesi'nin düzenlediği konserle anıldı. Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında Moğollar grubu ile Ali Altay, Altan Gördüm sahne aldı.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen anma gecesine Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, sanatçı Onur Akın, Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi iştirak şirketlerinin yöneticileri, Kartal Belediyesi birim müdürleri, sanatçılar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Barış Manço ile Cem Karaca'nın hayatlarından kesitler sunan sinevizyon gösteriminin yapıldığı gecede bir döneme imza atan şarkılar seslendirildi.

Kartallıların büyük ilgiyle dinlediği konserin ardından Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Moğollar Grubu ve grupta yer alan Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'ya plaket takdim etti. Başkan Altınok Öz yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben, 70'lerde Hatay'da üniversitedeyken bu parçaları dinledim. Barış Manço ve Cem Karaca'yı bir başka dinliyorduk. Her ikisine de Allah'tan rahmet diliyoruz. Cem Karaca'nın oğlu Emrah'ı çok beğendim. Bugün Cem'i hiç aratmadı. Bugün buraya gelen herkese ve sanatçılarımıza teşekkür ediyoruz. Bu arada birilerine daha teşekkür etmemiz gerekiyor. Bugün Suriye El Bab'ta askerlerimiz şehit oldu. Onlardan biri, Kartal'da yıllarca hastanede, ameliyathanede birlikte çalıştığım hemşiremin ablasının oğluydu. Buradan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Bu ülke; Suriye gibi, Irak gibi, dış güçlerin çizdiği ile kurulmadı. Bu Cumhuriyet hiç kolay kurulmadı. Bugün resme, heykele birileri hayır diyorsa ve bunu inanca dayandırıyorsa bizim onlarla beraber yürümemiz mümkün değil. Bize sanatı tanıtan, bu ülkeyi kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettarız. Bizim kişilerle işimiz yok, hepimiz faniyiz. Bizim sorunumuz rejim sorunudur. Şu müziği rahat dinleyebiliyorsak, sevdiğimizi herkese rahat anlatabiliyorsak, elinden tutup sokakta rahat gezebiliyorsak, kimse kimsenin inancına karışmıyorsa, o memlekette huzur vardır. Kartal'da olduğu gibi. 8 yıldır kimsenin inancına karışmadık. Kültür merkezlerini kapatmadık. Bize hangi görüşten insanımız gelirse gelsin destek olduk. Onun için huzur var burada.

Seçim sizin. Bir şey yapmalı. İçinizdeki Atatürk'ü canlandırın. Sandıklara sahip çıkın. Ondan sonra da bakın sonucu görün."

Başkan Altınok Öz, sahne alan tüm sanatçılara teşekkür ederek Kartal heykelciği takdim etti.

(FOTOĞRAF)