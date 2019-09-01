Kartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlaması

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,()-KARTAL Meydanı'nda toplanan bir grup; şarkılar, türküler ve halaylarla 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladı.

Kartal Meydanında saat 13.00'te toplanan grup, 1 Eylül Dünya Barış gününü kutladı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı meydana giriş ve çıkışlar kontrol edildi. Meydana girmek isteyen vatandaşların üstleri ve çantaları didik didik arandı. Grup, saat 15.30 sıralarında son bulan kutlamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

(FOTOĞRAF)