Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Soylu'dan vergi dairesindeki patlamayla ilgili çarpıcı açıklama
Bakan Soylu, Bayrampaşa'da açıkladı...
Suriye sınır hattındaki karakollara ziyaret
Şırnak Valisi Aktaş, Suriye sınır...
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Flaş... TSK 'dan Afrin açıklaması
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...

Kartal Belediyesi’nden "çevre katliamı" iddialarına yanıt

KARTAL Belediyesi, “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” adlı medyada yer alan haber ile ilgili iddialara, yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.   Belediyenin açıklamasında şöyle denildi:  "Bazı basın yayın organlarında...

Kartal Belediyesi’nden "çevre katliamı" iddialarına yanıt
KARTAL Belediyesi, “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” adlı medyada yer alan haber ile ilgili iddialara, yaptığı basın açıklamasıyla yanıt verdi.

 

Belediyenin açıklamasında şöyle denildi: 

"Bazı basın yayın organlarında yayınlanan haber ve yorumların ardından kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bahsi geçen haber, Kartal Belediyesi hedef gösterilerek ve çarptırılarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bugün bir ajans tarafından basına servis edilen “Kartal’da Ormanlık Alanda Çevre Katliamı” başlıklı haber ile alakalı Kartal Belediyesi bir algı operasyonu ile hedef gösterilmiştir. Aydos Ormanı’nda bulunan hafriyat kamyonlarının döktüğü moloz yığınları ve piknikçilerin attığı çöplerin bulunduğu alana komşu olarak Pendik, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerinin de bulunmasına rağmen sadece Kartal Belediyesi’nin hedef gösterilmesi ise oldukça manidardır. Kaldı ki, Aydos bölgesi Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluğundadır. Bahsi geçen konuyla alakalı tüm eleştiri oklarının Kartal Belediyesi’ne yönlendirilmesi kötü niyetli ve planlı bir hamledir. Kartal Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri Aydos Ormanı’nda çalışmalarını her daim sürdürmektedir. Gerekli tüm çalışmalar 7/24 yapılmaktadır.

Ayrıca Kartal Belediyesi’ne Halk Masası, WhatsApp hattı, sosyal medya hesapları, telefon ve email şikâyetleri de güncel olarak değerlendirilmektedir. Bahsi geçen konu ile alakalı Kartal Belediyesi’ne herhangi bir şikâyet gelmediğinin özellikle altını çizerek yapılan haberlerin Kartal Belediyesi’ne yönelik bir karalama kampanyası olduğunu belirtiriz. Kartal Belediyesi’ne gelen tüm istek, talep ve şikâyetler kısa sürede değerlendirilip sonuca ulaştırılır.

Konuyla ilgili olarak yanlış yönlendirmelere sebebiyet vermemek adına bu servis edilen haberlerin çarpıtıldığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak ister, saygılar sunarız” ifadeleri kullanıldı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314