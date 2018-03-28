Kartal Belediyesi, Kartal Stadyumu hakkında basın açıklaması yaptı

İSTANBUL, () – KARTAL Belediyesi, İstanbul Büyük Belediyesi ile aralarında yaşanan anlaşmazlıkla ilgili medyada çıkan habere ilişkin açıklama yaptı. Belediyenin açıklamasında; haberlerde Kartal Belediyesi’nin hedef gösterildiği ve haberlerin içeriğindeki bilgilerin çarpıtıldığı belirtildi.

Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bugün bir medya organında “Kartal’daki park sorunu zabıtaları karşı karşıya getirdi” başlığıyla paylaşılan haberde kullanılan ifadeler, tasarruf ve sorumluluğunun Kartal Belediyesi’ne ait olan bir alanın bilgisinden tamamen yoksun kişilerce, taraf gözetilerek ve halkı yanlış bilgilendirmeye yönelik basına servis edilmiştir.

Haberde bahsi geçen alan, Kartal E-5 Cevizli Köprüsü yanındaki Kuriş Yapı’ya ait inşaatın yapımı sırasında, Kartal Belediyesi’ne terk edilmiştir. Söz konusu alan, Kartal Belediyesi’nin sorumluluğunda olup “yeşil alan” statüsündedir.

Durum buyken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri 28 Mart Çarşamba günü, Kuriş’ten Kartal Belediyesi’ne terk edilen alanı, izinsiz bir şekilde UTK’dan karar çıkarttıkları bahanesiyle, iş makinalarını alana yığarak gasp etmeye çalışmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ayrıca tasarrufu Kartal Belediyesi’ne ait olan alana, İSPARK kulübesi ve tabelası koyarak sadece yeşil alan olarak kullanılabilecek bir alanı, işgal etmiştir.

İzinsiz ve haksız bir şekilde yapılmak istenen çalışmaya; Kartal Belediyesi Zabıta Ekibi, makinaların alana girmesine müsaade etmeyerek karşı durmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin işgalci ve uzlaşmadan uzak tavrına karşılık yine Kartal Belediyesi çalışanları, durum çözüme kavuşuncaya kadar ortak bir payda bulmuş ve alana silindirin girmesine müsaade ederek doğabilecek kargaşanın önüne geçmiştir.

Konuyla ilgili olarak yanlış yönlendirmelere sebebiyet vermemek adına bu servis edilen haberlerin çarpıtıldığını bir kez daha kamuoyu ile paylaşmak ister, saygılar sunarız.”

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