Kartal Belediyesi Kadınlar Günü’ne özel konser düzenledi

İSTANBUL, () -8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Kartal Belediyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin ortaklaşa düzenlediği etkinlikle kutlandı.Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ile ilgili sokak röportajları ve barkovizyon gösterimi yapılırken, Agon Dans Topluluğu ve Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası sahne aldı. Agon Dans Grubu, Amerika’da dokuma fabrikasında haklarını savunurken yakılarak öldürülen işçileri, dans gösterisiyle canlandırarak seyircilere duygu dolu anlar yaşattı. Dans gösterisinin ardından Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası da birbirinden güzel eserler seslendirdi. Koronun performansı dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Geçen yıl vefat eden Kartal Belediyesi personeli Dünya Mete’nin anılması ise duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe; Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz’ün eşi Feray Öz, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Kartal Belediyesi Birim Müdürleri, yazar Tamay Önal Polat, Kartal’ın mahalle muhtarları ve Kartallı kadınlar katıldı.

“KADINLARA ÖZGÜRLÜĞÜ VEREN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’Ü RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUM”

Etkinlik kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Kadın Kolları Başkanı Nejla Erdem sahneye çıkarak bir konuşma gerçekleştirdi. Erdem, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadına verdiği önem ve haklara vurgu yaptığı konuşmasında şunları kaydetti:

“8 Mart kadınların; eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemleri ile isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak erkeklerle eşit haklara sahip olduklarını niteleyen özel bir gündür. Kadınlar; çınar ağacı gibidir, insan olabilene gölgesi yeter. Kadınlar; ev kadını, iş kadını bazen de bir kahraman olabiliyor. Kocaman yüreklerine tüm evren sığabiliyor. Kadınlar; yaşamın en güzel rengidir ve o renkleri soldurmamak gerek. Kadın olarak bugün özgürce burada bulunabilip konuşmalar yapabiliyorsak, bunu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğüne ve kadını yüceltmesine borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lider yetiştirdiği için annesi Zübeyde Hanım’ı da rahmetle ve minnetle anıyorum. Son olarak Afrin’de şehit düşen askerlerimizi rahmetle anıyor, ailelerine de sabırlar diliyorum.”

“1900’LÜ YILLARDA KADINLARIN BİZE BIRAKTIĞI HAKLAR ÇOK KIYMETLİ”

Kartal Belediyesi CHP Meclis Üyesi Av. Perihan Sevim ise, “1900’lü yıllarda New York’ta yaşanan trajik olaylar sebebiyle yaşamlarını yitirmiş kadınların, bizlere bıraktığı haklar tartışmasız çok kıymetli…Onların mücadelesi önünde saygıyla eğiliyor, onları şükranla anıyorum. Buradan Kartal Belediye Başkanıma da ayrıca teşekkür ediyorum. 8 Mart’ta Kartal Belediyesi’ndeki tüm kadın personel izinliydi, sosyal demokrat anlayışta kadın, her zaman el üstünde tutulur.” ifadelerini kullandı.

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