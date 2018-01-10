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Kartal Belediyesi 55 babaya sertifikalarını verdi

İSTANBUL, ()-KARTAL Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen 10 haftalık 'Baba Destek Programı'nı tamamlayan 55 baba sertifikalarını aldı. Baba ile çocuk arasındaki iletişimi, babanın...

Kartal Belediyesi 55 babaya sertifikalarını verdi

İSTANBUL, ()-KARTAL Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) işbirliğiyle gerçekleştirilen 10 haftalık 'Baba Destek Programı'nı tamamlayan 55 baba sertifikalarını aldı.

Baba ile çocuk arasındaki iletişimi, babanın çocuğun gelişmesindeki desteğinin arttırılmasını hedefleyen ‘Baba Destek Programı’nı başarıyla tamamlayan Kartal Belediyesi kreşlerinde eğitim gören öğrencilerin babaları, sertifikalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay’dan aldı. Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan sertifika törenine Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Deprem Dönüşüm ve Yapı Kontrol Müdürü Gökhan Akbulut,  Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ali Kemal Özdemir, AÇEV Saha Sorumlusu Samettin Nesipoğlu, programı tamamlayan babalar, eşleri ve çocukları katıldı.

Sertifika töreninde konuşma yapan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Fehmi Okay, “Tören başlamadan önce masalarda bulunan eğitim broşürünü inceledim. Benim de baba olarak doğru yaptığım ve eksik yaptığım şeyler var. Bu eğitimin verilmesinde ve daha bilinçli babaların olması konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kartal Belediyesi olarak böyle bir eğitime destek verdiğimiz için de mutluyum” dedi.

BABA DESTEK PROGRAMI

Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin velisi olan 55 baba, protokol üyelerinin elinden sertifikalarını aldı.  Programı başarıyla tamamlayan babalar, 10 haftalık eğitim boyunca ‘Babanın rolü, tutumları ve çocuğu anlamak’, ‘Dinlemek ve anlatmak’, ‘Olumlu davranış geliştirme’, ‘Sosyal - duygusal gelişim’, ‘Zihinsel gelişim, başarı ve çaba’, ‘Okul ve ders’, ‘Arkadaşlar ve baba’, ‘Bedensel ve cinsel gelişim’, ‘Çocukla zaman geçirmek ve oyun’, ‘Yaşam zorlukları ve baba’ ile ‘Çocuğun sorumluluk kazanması’ konuları hakkında eğitim aldı

(FOTOĞRAF)

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