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Kars’ta şap karantinası kaldırıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS’ta bir ay önce görülen şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarında yapılan inceleme sonrası karantina kaldırıldı. Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarları, geçen 23 Şubat'ta...

Kars’ta şap karantinası kaldırıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, () - KARS’ta bir ay önce görülen şap hastalığı nedeniyle kapatılan hayvan pazarında yapılan inceleme sonrası karantina kaldırıldı.
Kars merkez, Selim ve Sarıkamış ilçelerinde bulunan hayvan pazarları, geçen 23 Şubat'ta şap hastalığı nedeniyle kapatıldı. Hayvan varlığının salgın hastalıklardan korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarla mücadele edilmesi amacıyla hayvan pazar ve satış yerlerinin kapatılması sonucu yapılan yoğun aşılama faaliyetleri olumlu sonuç verdi.
HAYVAN SATIŞLARI PAZARTESİ GÜNÜ DEVAM EDECEK
Veteriner hekimlerinin tamamının hafta sonu da dahil sahada aşılama faaliyetleri yapması sonucu hastalığın yayılımı engellendi. Dün yapılan kontrollerde il merkezinde hastalık çıkan işletmede hastalığın kalmadığı ve tamamen söndürüldüğü görüldü. Mevzuata göre süresi içinde hastalıkla ilgili bir problem kalmadığı görüldüğünden 26 Mart Pazartesi gününden itibaren Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyon kararı ile karantina kaldırılarak il genelinde hayvan satışına serbestlik getirilecek. Bunun yanında ilin tamamında aşılama çalışmaları ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

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