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Kars’ta karda mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı

KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yakınlarında 2’si öğrenci 3’ü öğretmen 5 kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar...

Kars’ta karda mahsur kalan 5 kişiyi, AFAD ve UMKE ekipleri kurtardı
KARS’ın Arpaçay ilçesine bağlı Gülyüzü köyü yakınlarında 2’si öğrenci 3’ü öğretmen 5 kişi, kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.
İstanbul’dan gezi için Kars’a gelen öğretmen ve öğrenciler, Çıldır Gölü civarına gitti. Akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 kişinin bulunduğu otomobil, Gülyüzü köyü yakınlarında kara saplanması sonucu mahsur kaldılar. Öğretmen ve öğrencileri yoldan geçen köylüler fark etti. Bir süre arabayı saplandığı yerden kurtarmaya çalışan köylüler, başarılı olamayınca öğrenci ve öğretmenleri köye götürerek misafir etti.
Bu arada köye 3 kilometre mesafede 3 aracın daha mahsur kaldığı şoförler ve yolcuların kurtarılmayı bekledikleri öğrenildi. Olayın ardından UMKE ve AFAD ekipleri öğrencilere ve vatandaşlara ulaşmak için çalışma başlattı. Mahsur kalan öğretmen ve öğrencileri AFAD ve UMKE ekipleri uzun süren çalışmalar sonucunda kurtardı.

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