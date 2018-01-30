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Kars’ta ciritçiler bu defa Mehmetçik için sahaya çıktı

ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçik için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, izleyenlere büyük keyif verdi. İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy...

Kars’ta ciritçiler bu defa Mehmetçik için sahaya çıktı
ATA sporu ciritin yaygın olarak yaşatıldığı Kars'ın Selim ilçesinde gençler bu defa sahaya Mehmetçik için çıktı. Yoğun kar yağışı altında atlarına binen gençler, izleyenlere büyük keyif verdi.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Böşköy köyündeki müsabaka için çevre köylerdeki ciritçiler, yoğun kar yağışı altında atlarını hazırlayıp yollara düştü. Köylerde tımarları yapılan atlar, üzerlerine örtülen battaniyelerle birlikte kamyon ya da kamyonetlerle Başköy’e getirildi. Kar nedeniyle köy içindeki yollar geçit vermeyince, titizlikle araçlardan indirilen atlara binen gençler, cirit sahasına doğru yola koyuldu. Cirit müsabakasını izlemeye gelenler vatandaşlar da yaklaşık 20 santim kalınlığındaki kara bata çıka sahaya ulaştı.
Karlı zeminde atlar ısıtıldıktan sonra müsabaka başladı. Ciritlerin havada uçuştuğu, atların düşerek kara gömüldüğü müsabaka, izleyicilere de büyük keyif verdi. Ciritçiler, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için sahaya çıktıklarını söyledi. 
Ciritçilerden İlhami Yıldız, “Bugün bizim turnuvamızın asıl amacı ve gayesi Türk ordusu içindir. Osmanlı döneminde mızrak olarak kullanılan bu cirit sopasını, bugün ordumuza destek olarak kullanıyoruz. Türk ordusunu destekliyoruz ve her zaman yanındayız. Allah onlarla birlikte olsun. Şehitlerimiz hiçbir zaman ölmez. Bu vatanı bölmek isteyenler kesinlikle bölemez. Buna biz hiçbir şekilde fırsat vermeyeceğiz. Allah’ın izniyle de bölemeyecekler. Çünkü ne kadar er, erbaş ve rütbeli; ağabeylerimiz, arkadaşlarımız, gardaşlarımız, can yoldaşlarımız varsa bizler de burada onların destekçisiyiz“ diye konuştu.

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