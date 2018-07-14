Karslı ozanlardan 15 Temmuz deyişleri

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü nedeniyle Karslı aşıklar saz ve sözleriyle hain örgütü lanetledi.Kars'ta Türkiye'ye methiyeler dizen aşıklar, FETÖ/PDY'ye de lanet yağdırdı. Karslı halk ozanı Arif Gülcani de her akşam sahneye çıktığı Kafkas Kahvaltı Salonu'nda müşterine 15 Temmuz gecesi yaşananları, FETÖ ve elebaşını kınayan deyişler seslendiriyor. Karslıların ilgi gösterdiği aşıklardan Gülcani, 15 Temmuz gecesi için yazdığı deyişi şöyle seslendirdi:"15 Temmuz’da hain saldırı/ Türkiye’mi yenemezler/ Şehit verdik biz her yerde/ Türkiye’mi yenemezler./ Silahlar patladı gece yarısı/ Ağladı yavruların anası/ Yıkıldı FETÖ’cülerin ana binası/ Türkiye’mi yenemezler./ Yiğitlerin çıktı tanka/ Göğüs gerdi demir tanka/ Yapmıyorum buradan şaka/ Türkiye’mi yenemezler./Görüyordu burada gözümüz/ Bakın doğru oldu atasözümüz/ Ayıramazlar bizler biriz/ Türkiye’mi yenemezler./Mevlam kurtarmasın bak kötüyü/ Söylüyorum nerden neyi/ Çok şükür indirdik zalim FETÖ’yü/ Türkiye’mi yenemezler./Gülcani’yim söyleyecem/ Gönülden bayram eyleyecem/ Türkiyem için bak diyecem/ Türkiye’mi yenemezler."Aşık Gülcani daha sonra değişlerine kahramanlık türküleriyle devam ettirdi. Geceye katılan vatandaşlar da örgütü kınayan açıklamalarda bulundu.

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