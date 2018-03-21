Karslı fenomen Zümran Ömür, bir kez daha köyünün gururu oldu

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği, 'Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar' töreninde 'Yılın Girişimcisi' ödülüne layık görülen Zümran Ömür, bir kez daha köyünün gururu oldu.

Kars'ın Boğatepe köyüne gelen turistlerden birinin cep telefonu kamerası kayıttayken, proje ve dernekleri ile ilgili yaptığı Fransızca-Türkçe konuşması internette yayınlanınca sosyal medyada fenomen olan Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı Zümran Ömür, 'Yılın Girişimcisi' ödülüne de layık görüldü. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın elinden ödülünü alan Ömür başarı hikâyesini anlatarak, "Üretmeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Bu ödüllerde kırsalda kadına değer vermeleri bizim için çok önemliydi. Hedefimiz yine kırsaldaki kadını güçlendirmek. Kendi ayaklarının üzerinde dursun, hiçbir kadınımız evde oturmasın, kendi parasını kazansın istiyoruz. Hedefimiz yine kadınların güçlenmesi ve saygı görmesidir" diye konuştu.

DERNEK HAYAT VERDİ

Köyde dernek kurulmadan önce ev ile ahır arasında gidip gelen, akşamları televizyon karşısında izledikleri dizilere özenip batıya göç hayali kuran kadınlar arasında olduklarını vurgulayan Zümran Ömür, şöyle dedi:

"2000 yılında köyümüzün minibüsü TIR ile çarpıştı ve araçtaki 23 kişi öldü. Kazadan sonra köy göç vermeye başlamış, üretim durmuştu. Her yerden kadınların ağıtları yükseliyordu. Köyümüz için ne yapabiliriz, kadınları tekrar hayata nasıl döndürebiliriz diye çok düşündük. Aklımıza dernek kurmak geldi. Kurulan dernekle yeniden hayata tutunduk. Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği bize hayat ve nefes oldu, adeta geri döndük. 2007 yılında, tıbbi bitkiler üzerinde kurduğumuz dernek faaliyetlerine başladı. Köye uzmanlar getirmeye başladık. Eğitim adı altında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzmanlar bizlere doğadaki bitkilerin çok güzel ve tıbbi özellikte olduğunu söylediler. Biz de ilk adımımızı atmış olduk. Şifalı bitkiler çalışmalarımız devam ediyor. 'Bir dil bir insan' diyerek Fransızca kursu aldık. Fransa'dan bir dernekle kardeş olduk. Bize, 'Dil öğrenin, misafir göndeririz' dediler biz de gelenleri evimizde ağırladık. Kendimizi ifade edebilecek kadar Fransızca öğrendik."

TERSİNE GÖÇ BAŞLADI

Bundan 20 yıl önceki Boğatepe köyünde 450 inek ve 1 mandıra bulunduğunu, toplam nüfusun 200, hane sayısının ise 45'e kadar düştüğünü vurgulayan Ömür şunları söyledi:

"Bugünkü Boğatepe'de 105 hane var. Göç durdu, geri dönüş başladı. 1900'u inek, toplam 4 bin 500 hayvanımız var. Köyümüzde 7 tane mandıra bulunmakta. Köyümüz yeniden gravyer üretim merkezine dönüştü. 3 mandırada 100 ton gravyer üretiliyor. Kadınlarımızın durumunu görüyorsunuz. Çocuklarımız da gidip, üniversite bitirip, köye dönüyorlar. Ziraat fakültesi mezunları, turizm mezunları, iktisat mezunları okullarını bitirip köyümüze gelip yerleşiyorlar. Peynir teknolojisi okuyanlar, gıdacılar, hepsi geldi köyde çalışıyorlar."

Zümran Ömür, 'kır-kent algısı'ndan kaynaklı yanlış bakış açısı nedeniyle köydeki gençlerin eş bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

"Köylerde bir sıkıntı var. Bu, kır-kent algısından kaynaklanan yanlış bir bakış açısıyla köydeki gençler eş bulamıyorlar. Bu köylerdeki gençlerimizin en büyük sorunu. Köyümüzde şu anda 30 delikanlımız bekâr. Buradan kırsal yaşamı sevenlere duyurulur. Kırsal yaşamda bizimkilerle birlikte yaşamın güzelliklerini omuzlamak isteyenlere duyurulur. Belki zengin değiller ama çok huzur ve mutluluk içerisindeler. Yani huzur ve sağlık var, geçim sıkıntısı yok. Aynı zamanda süper bir doğanın içerisindesiniz. Kışın gelinliğini giyinmiş genç bir kız gibi bembeyaz, yazın da 1678 çeşit çiçekle fistanını giyinmiş genç bir kız gibidir bölgemiz. Temizliğinden dolayı genç kız gibi diyorum. Çünkü doğal ürünler üretiliyor, doğal yaşam devam ediyor. Kimyasallar kullanılmıyor. Kullandığımız tohumlar da yerel tohumlar. Onun için balımız da 10 numara. Kafkas ırkı arı doğadan topluyor. Kars balının bu kadar kaliteli olmasının üne kavuşmasının nedeni de bu."

'GURUR DUYDUM'

Aldığı ödülün kendisine büyük gurur verdiğini söyleyen Ömür, "Çok anlamlı bir gündü çünkü orada 280 kadın seçilmişti. Beş kadına ödül verdiler, birisi de bendim. Kırsaldaki kadına bu kadar değer verildiğini görünce çok mutlu oldum. Başbakanımız davet etti; oradan hediyeler aldık, çok güzel duygulardı. Başbakanımız 'Zümran Hanım çok iyi işler başarmışsınız' deyince çok onur duydum. Hedefimiz kırsaldaki kadını güçlendirmek. Ayaklarının üzerinde durmasını istiyoruz" dedi.



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